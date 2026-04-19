Fuat Çapa Beşiktaş'ı nasıl yendiklerini anlattı

Fuat Çapa Beşiktaş'ı nasıl yendiklerini anlattı
Samsunspor - Beşiktaş maçının ardından Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" sözleriyle 3 puanın sevincini camiayla paylaştı.

Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çapa, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş galibiyetinden ötürü oyuncularını tebrik etti.

Taraftarların maç boyunca takımlarına inanılmaz destek verdiğini aktaran Çapa, "İlk devre iki taraf da dengeli oynadı. Çok fazla risk almadı ama ikinci devre oynamış olduğumuz oyun, taktiksel anlamda inanılmaz öz güven ve istekli bir oyundu. İkinci devrede gollerin ilk dakikalarda gelmesi öz güveni de artırmış oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Mutluyuz, taraftarlarımıza armağan olsun." diye konuştu.

"UZUN BİR SÜREÇ YAŞADIK"

Çapa, sakat oyuncuların takıma katılması ile birlikte daha da güçlendiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sezon başında lige iyi başlayıp sonrasında oyuncularımız sakatlık sorunu ile karşı karşıya kaldı. Uzun bir süreç yaşadık. Sakat oyuncularımızın iyileşmesi ile birlikte alternatifi çok bir kadromuz oldu. Bu sayede göze hoş gelen bir oyunu sergilemiş oluyoruz. Bundan dolayı ayrıca mutlu olduğumu da söyleyebilirim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Milyarder iş adamı da bir şey yapamadı: TFF 1. Lig ekibi küme düştü
Milyarder iş adamı da bir şey yapamadı: TFF 1. Lig ekibi küme düştü
Yüksel Yıldırım: 3 puanı Beşiktaş'ı neredeyse ezerek aldık
Yüksel Yıldırım: 3 puanı Beşiktaş'ı neredeyse ezerek aldık