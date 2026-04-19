Reis'i aratmadı: Beşiktaş'ı yenip mesajı verdi

Reis'i aratmadı: Beşiktaş'ı yenip mesajı verdi
Thomas Reis'in ardından göreve gelen Thorsten Fink cezası nedeniyle Samsunspor-Beşiktaş maçını tribünden takip etti. Samsunspor Yardımcı Antrenör Sebastian Hahn "İkinci yarıda iyi bir iş çıkardık ve 2 fantastik gol attık" sözleriyle galibiyeti anlattı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Samsunspor'un yardımcı antrenörü Sebastian Hahn, "İkinci yarıda iyi bir iş çıkardık ve 2 fantastik gol attık." dedi.

Thomas Reis'ten sonra göreve gelen Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'in 3 maçlık cezası nedeniyle müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Sebastian Hahn katıldı.

Hahn, galibiyetten ötürü oyuncularını kutladı.

Beşiktaş'ı kendi sahalarında 25 yıl sonra yendiklerine dikkati çeken Hahn, "Beşiktaş'a karşı aldığımız galibiyet sebebiyle çok mutluyuz. Çünkü evimizde 25 yıl aradan sonra galip gelmek bizi mutlu etti. Taraftarımız da galibiyeti bekliyordu. İlk yarı kusursuz bir performans gösterdik diyemem ama ilk yarı bittikten sonra ikinci yarıya iyi enerjiyle başladık. İkinci yarıda iyi bir iş çıkardık ve 2 fantastik gol attık." ifadelerini kullandı.

Hahn, ilk yarıdaki kötü oyundan sonra ikinci yarıya iyi başlamanın takımın durumunun iyi olduğunu gösterdiğini dile getirdi.(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
Trabzonspor 90+3'te yıkıldı: Büyük fırsat kaçtı
Trabzonspor 90+3'te yıkıldı: Büyük fırsat kaçtı
Vakıfbank evinde Fenerbahçe'yi geçerek şampiyon oldu
Vakıfbank evinde Fenerbahçe'yi geçerek şampiyon oldu