Yüksel Yıldırım: 3 puanı Beşiktaş'ı neredeyse ezerek aldık

Süper Lig'in 30 haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş'la karşılaştı. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Karadeniz ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş taraftarını çok kızdıracak bir açıklama geldi.

"3 PUANI NEREDEYSE EZEREK ALDIK"

Galibiyet için 'ezerek' tabirini kullanan Yüksel Yıldırım, "Söyleyecek fazla bir şeyim yok. Samsunspor taraftarı mükemmeldi, inanılmaz desteklediler. Böyle desteklesinler, bu oyuncular, önüne gelen her takımı yenecektir. Bu kadar iddialı söylüyorum. Çok mutluyum. Böyle bir 3 puanı, Beşiktaş gibi bir takımı neredeyse ezerek aldık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Yüksel Yıldırım ayrıca "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu sezon Avrupa'da elenen son Türk takımı Samsunspor oldu. Trabzonspor ile çok önemli maçımız var. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" dedi.