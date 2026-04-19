Süper Lig maçı sonrası operasyon

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanan maçta 7 taraftar hakkında işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda dün oynanan müsabakada alınan güvenlik tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

1 SATIR 14 BIÇAK

Misafir takım Göztepe taraftarlarına yönelik üst ve araç aramalarında, 80'i davul içine gizlenmiş halde 96 meşale, 130 maytap, 1 yoğun sis bombası, 8 döner bıçağı, 1 satır, 14 bıçak ile çeşitli kesici ve delici aletler ele geçirildi.

7 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda 7 kişi hakkında "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan işlem gerçekleştirildi.

Olayla bağlantılı diğer kişilerin tespit edilmesi için kamera görüntülerinin incelemeleri sürüyor.