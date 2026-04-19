Erokspor maçı sonrası 'Kimseden korkum yok' dedi: Erdoğan'a seslendi

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan tek golle galip ayrıldı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 46. dakikasında Mame Mor Faye kaydetti.

MAÇ SONU ERDOĞAN'A SESLENDİ

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin kayırıldığını söyleyen Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Akdağ konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Maçın başından sonuna kadar kazanmaya yakın taraftık. Futbolla ve maçla alakalı konuşmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Onu hepimiz seviyoruz. Ama Erokspor’dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Bu kadar net söylüyorum, buradakiler kayırılıyor.

"BİR TAKIM ŞEYLERİ ONUN HABERİ OLMADAN YAPTIKLARINI BİLİYORUZ"

Bizim ilk maçta nasıl berabere kaldığımızı bütün Türkiye gördü. Bugün de yüzde 100 penaltımız verilmedi. İki tane önemli maçımız var, ceza almak istemiyorum. Bunlar yüzünden Cumhurbaşkanımızı sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Hepimiz seviyoruz ama bir takım şeyleri onun haberi olmadan yaptıklarını biliyoruz.

"ALLAH'TAN BAŞKA HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUM"

Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Haksızlık karşısında da susan dilsiz şeytandır. O yüzden konuşuyorum. Hiç kimseden de korkmuyorum. Allah'tan, başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Bir yerdeki evlatlarını doğruyorlar, buradakileri de kayırıyorlar. Parayı verip, beceriksizce harcamalar yapıp burada başarısız olmayalım diye korkanlar, bugün karşı tarafta onu çok seven evlatlarını her gün, her hafta kıyıyorlar. Bunun bilinmesini istiyorum.

"LİG GERÇEKÇİ DEĞİL"

Lig gerçekçi değil. Nasıl istiyorlarsa o şekilde bitiriyorlar maçları. Biz de elimizden gelen cüzi rakamlarla burada başkanımız tek başına elinden geleni yapmaya çalışıyor ve buradan yol yürüyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz.

ESENLER EROKSPOR İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte 73 puana ulaşan Esenler Erokspor, Amedspor'u geçerek 2. sıraya yükseldi. 54 puandaki Ankara Keçiörengücü ise 8. sırada kaldı.