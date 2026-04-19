Milyarder iş adamı da bir şey yapamadı: TFF 1. Lig ekibi küme düştü
Yayınlanma:
İş adamı Tufan Sadygov'un sahibi olduğu Serikspor, Manisa FK'ya 1-0 kaybetti. Yeşil-beyazlılar küme düştü.
TFF 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK sahasında Serikspor ile karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip tek golle kazanmayı başardı.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü mücadelenin 64. dakikasında penaltıdan Lois Diony kaydetti.
SERİKSPOR KÜME DÜŞTÜ
Bu sonuçla birlikte 52 puana ulaşan Manisa FK, 9. sıraya yükseldi. 36 puandaki Serikspor ise 17. sırada kaldı. Serikspor ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü.
MADDİ SIKINTI ÇEKTİLER
Milyarder Tufan Sadygov'un sahibi olduğu Serikspor sezon boyunca yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle pek çok önemli futbolcusunu takımda tutamadı.
DETAYLAR
- Stat: Manisa 19 Mayıs
- Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Onur Gülter, Ferhat Çalar
- Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Kubilay Sönmez (Dk. 85 Yunus Emre Dursun), Benrahou (Dk. 73 Cissokho), Adekanye (Dk. 86 Osman Kaharaman), Lindseth, Vargas (Dk. 77 Muhammed Enes Kiprit), Diony
- Serikspor: Veysel Sapan, Skvortsov, Mehmet Demirözü (Dk. 73 Bilal Ceylan), Montes, Cengiz Demir, Caner Cavlan, Topalli (Dk. 58 Şeref Özcan), Nalepa, Selim Dilli, Gökhan Altıparmak, Sadygov (Dk. 73 Anıl Koç)
- Gol: Dk. 64 Diony (Penaltıdan) (Manisa FK)
- Sarı kartlar: Dk. 13 Kubilay Sönmez, Dk.90+1 Diony (Manisa FK), Dk.23 Caner Cavlan, Dk.42 Nalepa, Dk.63 Mehmet Demirözü, Dk. 67 Montes, Dk. 76 Şeref Özcan (Serikspor)
