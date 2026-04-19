Uğur Uçar Sivasspor'u zora soktu

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında evinde Özbelsan Sivasspor’u 3-1 yenen Arca Çorum FK’nin teknik direktörü Uğur Uçar, ”Güzel bir galibiyet oldu" dedi.

Uçar, Çorum Şehir Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça çok iyi başladıklarını söyledi.

"ÖNLEMLER ALIYORUZ"

Maçı ilk yarıda koparmak istediklerini ve golü bulduklarını belirten Uçar, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Geçişten bir gol yedik. Bu hastalığımız devam ediyor. Önlemler alıyoruz ama bir şekilde kalemizde golle sonuçlanıyor. Belki rakibin ilk yarıdaki tek şutu diyebilirim" diye konuştu.

"ONA GÖRE PLANIMIZI YAPACAĞIZ"

İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle gol attıklarını ifade eden Uçar, "Güzel bir galibiyet oldu. Benim takım dominant, topa sahip, topu kaybettiği zaman agresif baskı yapan bir takım olacak. Bu da bu şekilde gidecek. İnşallah kalan iki maçı da kazanıp nerede olduğumuza bakacağız. Ona göre planımızı yapacağız" dedi.