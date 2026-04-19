Erzurumspor yeniden Süper Lig'de: 5 yıllık hasret sona erdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Erzurumspor deplasmanda Bodrum FK ile berabere kaldı. 70 puana ulaşan Erzurumspor ligin bitimine 2 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
TFF 1. Lig'in 36. haftasında Erzurumspor deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Konuk ekip karşılaşmanın 4. dakikasında Mustafa Fettahoğlu'nun kaydettiği golle öne geçti. Ev sahibinin cevabı 55. dakikada Ali Habeşoğlu'yla geldi.
ERZURUMSPOR 5 YIL SONRA SÜPER LİG'DE
Bu sonuçla birlikte 79 puana ulaşan Erzurunspor'a beraberlik yetti. Mavi-beyazlılar ligin bitmesine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Erzurumspor 5 yıllık aranın ardından Süper Lig'de mücadele edecek.
DETAYLAR
- Stat: Bodrum İlçe
- Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Sabri Öğe
- Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ali Aytemur, İsmail Tarım (Dk. 73 Furkan Apaydın), Omar İmeri (Dk. 84 Mert Yılmaz), Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan (Dk. 89 Mustafa Erdilman), Ege Bilsel (Dk. 73 Alper Potuk), Brazao, Ali Habeşoğlu, Seferi (Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar)
- Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Gerxhaliu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Baiye, Crociata (Dk. 90 Ömer Arda Kara), Rodriguez (Dk. 78 Adem Kabak), Benhur Keser (Dk. 78 Fernando), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 87 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu (Dk. 86 Sylla)
- Goller: Dk. 4 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK), Dk. 55 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)
- Sarı kartlar: Dk. 30 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 38 Mustafa Yumlu, Dk. 85 Erkan Anapa, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 69 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)
