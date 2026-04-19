Enes Çelik: Bir daha kötü günler görmeyeceğiz

Yayınlanma:
Bursaspor, Somaspor galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan etti. Başkan Enes Çelik, "Bir daha kötü günler görmeyeceğiz" diyerek camiaya seslendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Bursaspor, sahasında Somaspor’u 5-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi ve 1. Lig’e yükseldi.

Başkan Enes Çelik’in açıklamaları dikkat çekti.

  • Süper Lig hedefi: “Ait olduğumuz Süper Lig’e takılmadan gelmek için biz yönetim kurulu olarak yarından itibaren çalışmaya başlayacağız.”
  • Transfer çalışmaları: “Ciddi raporlarımız var. Bir aydır bol bol yabancı futbolcu izliyoruz, devam edeceğiz izlemeye.”
  • Taraftara teşekkür: 40 bin taraftarın hazırladığı koreografi için teşekkür ederek, “Kötü günlerden güzel günlere geldik. İnşallah bir daha kötülükleri görmeyiz.” dedi.
  • Medya vurgusu: Basın mensuplarına da teşekkür ederek, “Her yerde Bursaspor’u takip ettiniz, haberleri verdiniz. Hepiniz hakkınızı helal edin.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Spor
Fuat Çapa Beşiktaş'ı nasıl yendiklerini anlattı
Fuat Çapa Beşiktaş'ı nasıl yendiklerini anlattı
Milyarder iş adamı da bir şey yapamadı: TFF 1. Lig ekibi küme düştü
Milyarder iş adamı da bir şey yapamadı: TFF 1. Lig ekibi küme düştü
Yüksel Yıldırım: 3 puanı Beşiktaş'ı neredeyse ezerek aldık
Yüksel Yıldırım: 3 puanı Beşiktaş'ı neredeyse ezerek aldık