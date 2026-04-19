Enes Çelik: Bir daha kötü günler görmeyeceğiz
Bursaspor, Somaspor galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan etti. Başkan Enes Çelik, "Bir daha kötü günler görmeyeceğiz" diyerek camiaya seslendi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Bursaspor, sahasında Somaspor’u 5-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi ve 1. Lig’e yükseldi.
Bursaspor şampiyon oldu: 1. Lig'e yükseldi
Başkan Enes Çelik’in açıklamaları dikkat çekti.
- Süper Lig hedefi: “Ait olduğumuz Süper Lig’e takılmadan gelmek için biz yönetim kurulu olarak yarından itibaren çalışmaya başlayacağız.”
- Transfer çalışmaları: “Ciddi raporlarımız var. Bir aydır bol bol yabancı futbolcu izliyoruz, devam edeceğiz izlemeye.”
- Taraftara teşekkür: 40 bin taraftarın hazırladığı koreografi için teşekkür ederek, “Kötü günlerden güzel günlere geldik. İnşallah bir daha kötülükleri görmeyiz.” dedi.
- Medya vurgusu: Basın mensuplarına da teşekkür ederek, “Her yerde Bursaspor’u takip ettiniz, haberleri verdiniz. Hepiniz hakkınızı helal edin.” ifadelerini kullandı.
