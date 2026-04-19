Galatasaray'da Osimhen'in neden oynamadığı ortaya çıktı: Maç öncesi görüştüler

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mauro Icardi ve 35. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Ev sahibinin tek golüyse 66. dakikada M'baye Niang'dan geldi.

OSIMHEN VE OKAN BURUK MAÇ ÖNCESİ GÖRÜŞTÜ

Liverpool maçının ardından ilk kez kadroya alınan Victor Osimhen son anda çıkarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; Nijeryalı futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk maç öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi.

DERBİ ÖNCESİ RİSKE ATMAK İSTEMEDİ

Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında oynamak istediği belirtirken Okan Buruk bu talebi reddetti. Fenerbahçe derbisini hatırlatan deneyimli teknik adam, Osimhen'i riske atmak istemedi.

FENERBAHÇE'NİN BERABERLİĞİ ETKİLİ OLDU

Okan Buruk'un bu kararında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçında aldığı beraberliğin de etkili olduğu kaydedildi.