Bonservisine toplam 370 milyon euro ödendi: Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi

Bonservisine şimdiye kadar 370 milyon euro ödenen Romelu Lukaku için Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

2024-2025 sezonunda Chelsea’den Napoli’ye 30.7 milyon euro karşılığında transfer olan Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde kötü günlerden geçiyor.
Yaşadığı sakatlıklardan sonra eski performansına dönemeyen yıldız futbolcu için Napoli’de gelecek gözükmüyor.

Fanatik’te yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş, şimdiye kadar bonservisine toplam 370 milyon euro ödenen Romelu Lukaku transferi için karşı karşıya geldi.
İlk transfer hedefi yıldız bir golcü olan Fenerbahçe, Güney Koreli Oh’u tecrübeli bir isimle desteklemek isteyen Beşiktaş ile aynı isme yöneldi.

Süper Lig devlerinin yalnız olmadıkları, Milan ve bazı Fransız ekiplerinin de Belçikalı golcüyü istedikleri aktarıldı.
Lukaku, en büyük transferini 2021-2022 sezonunda Inter’den Chelsea’ye giderek yaptı.
İngilizler, Inter’de Lukaku için 113 milyon euro ödedi.

Lukaku’nun transfer geçmişi ise şu şekilde:

  • 2011-12 Anderlecht - Chelsea: 15 milyon euro
  • 2014-15 Chelsea - Everton: 35.36 milyon euro
  • 2017-18 Everton - Manchester United: 84.7 milyon euro
  • 2019-20 Manchester United - Inter: 74 milyon euro
  • 2021-22 Inter - Chelsea: 113 milyon euro
  • 2024-25 Chelsea - Napoli: 30.7 milyon euro
  • - Kiralama bedelleri dahil edilmedi.

Yaşadığı sakatlıklar ve teknik ekip anlaşmazlıkları nedeniyle Napoli’de bu sezon 64 dakika sahada kalan Lukaku, 1 gol atmayı başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

