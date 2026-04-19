Bonservisine toplam 370 milyon euro ödendi: Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi

2024-2025 sezonunda Chelsea’den Napoli’ye 30.7 milyon euro karşılığında transfer olan Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde kötü günlerden geçiyor.

Yaşadığı sakatlıklardan sonra eski performansına dönemeyen yıldız futbolcu için Napoli’de gelecek gözükmüyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KARŞI KARŞIYA

Fanatik’te yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş, şimdiye kadar bonservisine toplam 370 milyon euro ödenen Romelu Lukaku transferi için karşı karşıya geldi.

İlk transfer hedefi yıldız bir golcü olan Fenerbahçe, Güney Koreli Oh’u tecrübeli bir isimle desteklemek isteyen Beşiktaş ile aynı isme yöneldi.

DEV KULÜPLER DE TAKİPTE

Süper Lig devlerinin yalnız olmadıkları, Milan ve bazı Fransız ekiplerinin de Belçikalı golcüyü istedikleri aktarıldı.

Lukaku, en büyük transferini 2021-2022 sezonunda Inter’den Chelsea’ye giderek yaptı.

İngilizler, Inter’de Lukaku için 113 milyon euro ödedi.

İŞTE TRANSFER GEÇMİŞİ

Lukaku’nun transfer geçmişi ise şu şekilde:

2011-12 Anderlecht - Chelsea: 15 milyon euro

2014-15 Chelsea - Everton: 35.36 milyon euro

2017-18 Everton - Manchester United: 84.7 milyon euro

2019-20 Manchester United - Inter: 74 milyon euro

2021-22 Inter - Chelsea: 113 milyon euro

2024-25 Chelsea - Napoli: 30.7 milyon euro

- Kiralama bedelleri dahil edilmedi.

NAPOLI KARİYERİ

Yaşadığı sakatlıklar ve teknik ekip anlaşmazlıkları nedeniyle Napoli’de bu sezon 64 dakika sahada kalan Lukaku, 1 gol atmayı başardı.