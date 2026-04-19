Süper Lig’de inanılmaz gol: İrfan Can Kahveci kornerden attı
Süper Lig’de Kasımpaşa’nın Alanyaspor’u 1-0 yendiği maçta İrfan Can Kahveci, kornerden inanılmaz bir gol attı.
Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında Akdeniz ekibi Alanyaspor’u ağırladı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Kasımpaşa’nın 1-0 galibiyeti ile tamamlanan maça Fenerbahçe’den kiralanan İrfan Can Kahveci damga vurdu.
KORNERDEN İNANILMAZ GOL ATTI!
Kasımpaşa’nın 60. dakikada kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen İrfan Can Kahveci, direkt olarak kaleyi hedef aldı.
30 yaşındaki milli futbolcunun arka direğe doğru yaptığı vuruş ağlarla buluştu.
İrfan Can Kahveci golden sonra büyük bir sevinç yaşadı.
SON OLARAK 2022’DE ATILDI
Süper Lig’de kornerden direkt olarak atılan gol, son olarak 4 Kasım 2022 tarihinde atıldı.
Ümraniyespor’un Alanyaspor’u 3-1 yendiği maçın 38. dakikasında Geraldo, topu doğrudan kaleye gönderdi.
Geraldo’nun vuruşu ağlarla buluştu.
