TFF Fenerbahçe'yi içtenlikle tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ı yenerek FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'yi içtenlikle tebrik ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı.
İspanya'nın Zaragoza kendinde düzenlenen 6'lı final organizasyonuna yarı finalden katılmaya hak kazanan Fenerbahçe Opet, bu turda İspanya'nın Spar Girona takımını 76-59 yenerek adını finale yazdırdı ve Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşti.

Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe: Finalde Galatasaray'ı yendilerEuroleague'de şampiyon Fenerbahçe: Finalde Galatasaray'ı yendiler

Türk finalinde Galatasaray'ı 68-55'lik skorla geçen sarı lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa'nın kulüpler düzeyinde "bir numaralı" organizasyonunda şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Opet, 7 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Basketbolda İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı finalinde iki temsilcimizi buluşturan maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe Opet'i içtenlikle kutlarız.
Bu prestijli organizasyonun final müsabakasında Fenerbahçe Opet ile karşılaşan Galatasaray Çağdaş Faktoring'i de turnuva boyunca sergilediği başarılı performanstan ötürü tebrik ederiz.
Türkiye Futbol Federasyonu"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek: Son maçına çıkıyor
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek: Son maçına çıkıyor