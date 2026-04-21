Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı: Seve seve atayacak

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Şampiyonluk yarışında büyük önem arz edecek olan derbi, 26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Dev derbinin hakeminin kim olacağı büyük merak konusu olurken, eski hakem Fırat Aydınus’tan flaş açıklama geldi.

''SEVE SEVE ATAYACAK''

Derbiye Halil Umut Meler’in atanacağını belirten Aydınus, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Ferhat Gündoğdu, derbi için seve seve Halil Umut Meler’i atayacak. Derbiye onun dışında bir isim verilirse, bu isim VeTAS! tarafından seve seve verdirilmiş olacaktır. Kim verilirse verilsin, genelde olduğu gibi bu maçta da spesifik pozisyonlar VAR’a havale edileceği için asıl önemli mesele, VAR’ın kim olacağı; ayrıca VAR sorumlusunun maç esnasında nerede konumlanacağı olacak'' ifadelerini kullandı.