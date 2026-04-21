Gedson Fernandes işi karıştı

Süper Lig'in eski yıldızı Fernandes'in trasfer iddiası ortalığı karıştırdı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen Fernandes için Trabzonspor'un devreye girdiği ifade edildi.

Rus basını flaş gelişmeyi duyurdu.

Habere göre Spartak Moskova, Gedson Fernandes’e karşılık Trabzonspor’un genç golcüsü Felipe Augusto’yu istedi. Rus ekibinin Augusto’ya ilgisinin ara transfer döneminde de gündeme geldiği hatırlatıldı.

TRABZONSPOR’UN BEKLENTİSİ 15 MİLYON

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre Trabzonspor, Arap kulüplerinin ilgisi sonrası Augusto’nun bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi.

AUGUSTO’NUN PERFORMANSI

22 yaşındaki Brezilyalı forvet, sezon başında Cercle’den 5 milyon euroya transfer edilmişti. Bu sezon Süper Lig’de:

29 maçta forma giydi

12 gol attı

GEDSON’UN DURUMU

Beşiktaş’tan Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson Fernandes ise Rusya’da 29 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.