Melissa Vargas iddiası ortalığı karıştırdı: VakıfBank ve Zehra Güneş detayı

Melissa Vargas iddiası ortalığı karıştırdı: VakıfBank ve Zehra Güneş detayı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana’nın yıldız oyuncusu Melissa Vargas'ın Zehra Güneş'in de yer aldığı bir kutlama etkinliğinde görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyon oldu.
Sarı-siyahlı takım, play-off finali beşinci ve son maçında Fenerbahçe'yi ağırladı.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-1 kazanan VakıfBank, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Son şampiyonluğunu 2024'te kazanan Fenerbahçe ise art arda ikinci defa ikincilikle yetindi.

LİGDEKİ 15. ŞAMPİYONLUĞU

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.
Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.
VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.

MELISSA VARGAS KUTLAMADA YER ALDI İDDİASI

Fenerbahçe Medicana’da forma giyen milli voleybolcu Melissa Vargas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Melissa Vargas’ın VakıfBank’ın şampiyonluk kutlamasına katıldığı iddiası sosyal medyayı salladı.
Sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafta Melissa Vargas’ın kutlamada yer aldığı iddia edildi.
X’te kullanıcılar ikiye bölünürken, bazı kullanıcılar doğum günü kutlaması olduğunu belirtirken, bazı kullanıcılar VakıfBank’ın şampiyonluk kutlaması olduğunu dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
