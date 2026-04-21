Göztepe sıkıntıya girdi

Süper Lig'de son viraja girilirken İzmir temsilcisi Göztepe'de endişe hakim!

Süper Lig'de deplasmanda alınan Kocaelispor beraberliğinin ardından cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de cezalı oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu.

TEKNİK HEYET SIKINTIDA

Avrupa kupalarına katılma yolunda mutlak galibiyeti hedefleyen sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Heliton'un yanı sıra orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi, Kocaelispor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.

TAHA'YA FORMA ŞANSI

Hesap.com Antalyaspor maçında 3 banko oyuncusundan yararlanamayacak teknik direktör Stanimir Stoilov'un Heliton'un yerine savunmada Taha'ya şans vereceği, Dennis'in yerine Musah Mohammed'i oynatacağı, Miroshi'nin yokluğunda ise Efkan'ı 8 numaraya çekip Krastev'e 10 numara pozisyonunda şans vereceği kaydedildi. Ayrıca Kocaelispor maçının 26'ncı dakikasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen sağ bek Ogün'ün de Antalyaspor'a karşı forma giymesinin zor olduğu, Arda Okan'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı ifade edildi.

