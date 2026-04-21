Galatasaray'dan giden gidene 1 de geldi: Bu takım dağıldı
Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Aras Kargo'yu 3-1 yendi. İzmir'deki ilk maçı da aynı skorla kazanan sarı kırmızılı takım, sezonu 5. olarak bitirdi.
İlkin Aydın şov yapa yapa veda etti
Galatasaray'da maçın bitmesiyle birlikte bir takım da bitti. Sarı kırmızılı takımdaki oyuncuların çoğunun takımdan ayrılacağı ileri sürüldü. Hatta yeni takımlarının da belli olduğu bildirildi.
İddiaya göre son kez Galatasaray forması giyen oyuncular ve yeni takımları şöyle:
Ali Frantti - İlbank
Kaja Grobelna - Novara
Eylül Akarçeşme - VakıfBank
Naz Aydemir Akyol - VakıfBank
Eline Timmerman - Panathinaikos
YENİ PASÖR EYLÜL KARADAŞ
Galatasaray Daikin’in yeni pasörünün de Eylül Karadaş olduğu ileri sürüldü.
24 yaşında ve 1.78 boyundaki oyuncu sezonu Zerenspor'da tamamladı.
Eylül Karadaş, daha önce İlbank ve Karayolları'nda forma giymişti.