Galatasaray'dan giden gidene 1 de geldi: Bu takım dağıldı

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Aras Kargo'yu 3-1 yendi. İzmir'deki ilk maçı da aynı skorla kazanan sarı kırmızılı takım, sezonu 5. olarak bitirdi.

İlkin Aydın şov yapa yapa veda etti

Galatasaray'da maçın bitmesiyle birlikte bir takım da bitti. Sarı kırmızılı takımdaki oyuncuların çoğunun takımdan ayrılacağı ileri sürüldü. Hatta yeni takımlarının da belli olduğu bildirildi.

İddiaya göre son kez Galatasaray forması giyen oyuncular ve yeni takımları şöyle:

Ali Frantti - İlbank

Kaja Grobelna - Novara

Eylül Akarçeşme - VakıfBank

Naz Aydemir Akyol - VakıfBank

Eline Timmerman - Panathinaikos

YENİ PASÖR EYLÜL KARADAŞ

Galatasaray Daikin’in yeni pasörünün de Eylül Karadaş olduğu ileri sürüldü.



24 yaşında ve 1.78 boyundaki oyuncu sezonu Zerenspor'da tamamladı.

Eylül Karadaş, daha önce İlbank ve Karayolları'nda forma giymişti.