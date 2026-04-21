Mustafa Destici Ali Koç'a destek verdi: Birlikte mücadele etmeliyiz

Süper Lig’deki ''Yapı'' tartışması yeniden alevlendi. Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç’un gündeme getirdiği ''Türk futbolunda yapı var'' isyanına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

''YAPIYA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR''

BBP Başkanı Mustafa Destici, yaptığı Trabzon ziyaretinde bir araya geldiği esnaflarla futbol sohbeti yaptı.

19 yıldır Trabzonspor’un genel kurul üyesi olduğunu ve ayrıca Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Destici, "Bu 'yapıya' karşı birlikte mücadele etmemiz gerekiyor yoksa Türk futbolu kaybediyor. Trabzonsporluların bunu idrak etmesi gerekiyor. Yapıya karşı mücadelemiz birlikte olmalı" ifadeleriyle Ali Koç’a destek verdi.

FENERBAHÇE GERÇEĞİNİ AÇIKLADI

1996 yılında Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında kaybettiği şampiyonluğa da dikkat çeken Destici, “O maçta Fenerbahçe bir şey yapmadı ki. Trabzonspor’un kendisi Vanspor’a kaybetti" dedi.

Süper Lig’in o dönem üç puanlı sistemde olduğunu unutan Destici, "Siz üç puan öndeyken ki iki puanlı bir sistemdi. Burada 1-0 öndeyken 2-0, 5-0 olsun derken Oğuz’un golü geldi. Sonrasında Aykut’un golü geldi. Trabzonspor tarihi bir fark yapmak istedi” yorumunu yaptı.

DURSUN ÖZBEK KARŞI ÇIKMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ‘’Yapı varsa Galatasaray’a karşı var’’ diyerek Fenerbahçe’nin iddialarına karşı çıkmıştı.

Özbek, “Yapı, yapı, yapı... Herkesin ağzında. Yapı diye konuşanlara sorun. Türk futbolunda yapı varsa Galatasaray’a karşı var. Evirip çevirip başka formata sokmak istiyorlar, bu çok net” ifadelerini kullanmıştı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerde başkan olduğu dönemde ‘’Yapı var’’ diyerek şu sözleri sarf etmişti:

''Biz 25 yıldır sıkıntı yaşıyoruz. Son 10 senenin ve son 5 senenin tablosuna bakın. Bu dönemde Fenerbahçe’nin 1 şampiyonluğu bile olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunu şansa falan bağlayamazsınız. 25 yıldır bu işle mücadele ediyoruz. Bu yapı camianın kaderleriyle oynuyor. En çok bize zarar veriyor. Toplumumuzun sinir uçlarıyla, Türk futbolunun kaderiyle oynuyor. Bizim yaşadıklarımızı dünyada bir kulüp yaşasa ayakta bile durması mümkün değil. Bununla övünüp, gurur mu duysak yoksa halimize mi üzülsek. 99 puan alıyoruz, 6 derbinin 4’ünü kazanıyoruz, deplasmanda 1 beraberliğimiz var. Yine şampiyon olamıyoruz.

Aynı hakemler bir şey olmamış gibi maçlara veriliyorsa yapı budur. Yıllarca hafızalardan silinmeyecek hakem hataları bir takımın aleyhine gerçekleşiyorsa yapı budur. Saha içerisinde açık, bariz kollamalar yapılıyorsa yapı budur. Bir derbide 6 sarı kart, 2 kırmızı kart olacak olay yaşanıyorsa yapı budur. Bir teknik direktör hakemleri saha içerisinde tehdit ederken bu raporlara girmiyorsa yapı budur.

Bu gözlemcileri, temsilcileri istedikleri şekilde kullanabileceğini iyi bilen, kullanabilecekleri kişileri bu görevlere yerleştiren, uzun yıllardır akrabalık, arkadaşlık ilkelerini kullananlar oluyorsa yapı budur. Hakemlerin kararlarını etkilemek için VAR’a görüntüleri manipülatif şekilde göndererek, hakemleri tuzak kurulmasına rağmen kimse kılını kıpırdatmıyorsa yapı budur. Bu yapıya çomak sokulunca malum kişiler ayaklanıyorsa yapı budur. Bu konuşmayı öfkeyle dinleyenler, yeri geldiğinde içlerine korku düşenler işte yapının parçası bunlardır. İllegal işler yapılırken göz yumuluyorsa, sahip çıkıyorsa, dosyalar kapanıyorsa yapı budur. Bunlar bilinirken kim bu yapı açıkla diyorsalar yapı budur''