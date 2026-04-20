Beşiktaş’a kupa maçı öncesi müjde: Geri döndü

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek final maçında 23 Nisan Perşembe günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, kupa maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Samsunspor-Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ısınma çalışmasıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ'A NDIDI MÜJDESİ

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Wilfried Ndidi'den müjdeli haber geldi.

Nijeryalı futbolcu, sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını 21 Nisan Salı günü sürdürecek.