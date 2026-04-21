Ahmet Çakar Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

Süper Lig’in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olacak maçta Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak derbi, saat 20.00’de başlayacak.

4 PUANLIK FARK BULUNUYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4 puanlık farkı bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve topladığı 71 puanla 1. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler ise 30 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi ile 67 puanla 2. sırada Galatasaray’ı takip ediyor.

AHMET ÇAKAR’DAN DERBİ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucuna dair çarpıcı bir tahminde bulundu.

''Galatasaray en az 2 fark ve üzerinde kazanır'' ifadelerini kullanan Çakar, derbide Galatasaray’ın 3 puanla ayrılacağını belirtti.