Bandırmaspor Amedspor maçı TBMM'de: Soru önergesi verildi

TFF 1. Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, kendi sahasında Amedspor'u 2-0 yenmişti.

Maçın ardından Amedspor Kulübü, hakem kararlarına tepki göstermişti. Bu mağlubiyetle Amedspor, 2. sıradaki yerini Esenler Erokspor'a kaptırmış ve 3. sıraya inmişti.

Amedspor'dan TFF'ye çağrı: Açık şekilde gasp etmiştir

Ligde 1. sıradaki Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkması kesinleşti. 2. olacak takım da Süper Lig'e direkt yükselecek. 3. takım ise play off oynayacak.

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ÖNERGE VERDİ

Maç, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Evrensel'deki habere göre; DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Önergede, karşılaşmada hakem kararları, VAR uygulamaları, yayıncı kuruluşun yayın tercihleri ve tribünlerden atıldığı ileri sürülen ırkçı tezahüratlar eleştirilirken, Amedspor aleyhine verilen kırmızı kart kararının hatalı olduğu yönünde değerlendirmeler bulunduğu bildirildi.

Önergeden öne çıkan başlıklar şöyle:

- Amedspor lehine verilmesi gerektiği belirtilen bir penaltı kararı çıkmadı. Topun kale çizgisini geçip geçmediğine ilişkin pozisyon net şekilde açıklığa kavuşturulamadı ve kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

- Yayıncı kuruluş kritik pozisyonlara ilişkin yeterli görüntüleri paylaşmadığı. Bu durumun maçın şeffaflığına dair güveni zedeledi.

- Tribünlerde ırkçı tezahüratlar yapıldı. Maç sonrasında Amedspor kafilesine yönelik fiziki saldırı iddialarınıda bulunduldu. Bu gelişmeler spor alanında güvenlik ve eşitlik tartışmalarını derinleştirdi.

Önergede Türkiye Futbol Federasyonu’nun karşılaşmaya ilişkin inceleme başlatıp başlatmadığını, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağını ve ırkçı söylemler ile saldırı iddialarına ilişkin hangi işlemlerin yapıldığını soruldu.

Amedspor’un sezon boyunca benzer hakem kararları ve ayrımcı uygulamalara maruz kaldığı yönündeki iddiaların incelenip incelenmediği ve sporda eşitlik ile tarafsızlığı sağlamak için hangi önlemlerin alındığına ilişkin sorular da önergede yer aldı.