Yasin Kol'un derbi notu ortaya çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası günlerce konuşulan hakem Yasin Kol'un gözlemci notu belli oldu. İki kulübün de tepki gösterdiği Kol'un geçer not aldığı öğrenildi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol’un performans değerlendirmesi belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Yasin Kol’a 10 üzerinden 8.8 puan verildi. Bu puan, “çok iyi/mükemmel” yönetim anlamına gelirken, hakemin maç sonucuna doğrudan etki edecek bir hata yapmadığı ve oyunu yüksek standartta yönettiği vurgulandı.
İŞTE RAPOR DEĞERLENDİRMESİ
- Oyunun temposunu bozmayacak şekilde faul yönetimi
- VAR ile uyumlu ve hızlı iletişim
- Kritik pozisyonlarda doğru kararlar
Bu faktörler, hakemin yüksek puan almasında belirleyici oldu.
GELECEK HAFTA DA ÖNEMLİ MAÇTA
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde 2 ekipten de büyük eleştiri toplayan Yasin Kol'un yüksek notu dikkat çekti. Yasin Kol’un derbideki notunun ardından bu hafta da Süper Lig’de kritik bir karşılaşmada görev alması bekleniyor.