Yasin Kol'un derbi notu ortaya çıktı

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası günlerce konuşulan hakem Yasin Kol'un gözlemci notu belli oldu. İki kulübün de tepki gösterdiği Kol'un geçer not aldığı öğrenildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol’un performans değerlendirmesi belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Yasin Kol’a 10 üzerinden 8.8 puan verildi. Bu puan, “çok iyi/mükemmel” yönetim anlamına gelirken, hakemin maç sonucuna doğrudan etki edecek bir hata yapmadığı ve oyunu yüksek standartta yönettiği vurgulandı.

İŞTE RAPOR DEĞERLENDİRMESİ

  • Oyunun temposunu bozmayacak şekilde faul yönetimi
  • VAR ile uyumlu ve hızlı iletişim
  • Kritik pozisyonlarda doğru kararlar

Bu faktörler, hakemin yüksek puan almasında belirleyici oldu.

GELECEK HAFTA DA ÖNEMLİ MAÇTA

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde 2 ekipten de büyük eleştiri toplayan Yasin Kol'un yüksek notu dikkat çekti. Yasin Kol’un derbideki notunun ardından bu hafta da Süper Lig’de kritik bir karşılaşmada görev alması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

