Yasin Kol'un derbi notu ortaya çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol’un performans değerlendirmesi belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Yasin Kol’a 10 üzerinden 8.8 puan verildi. Bu puan, “çok iyi/mükemmel” yönetim anlamına gelirken, hakemin maç sonucuna doğrudan etki edecek bir hata yapmadığı ve oyunu yüksek standartta yönettiği vurgulandı.

İŞTE RAPOR DEĞERLENDİRMESİ

Oyunun temposunu bozmayacak şekilde faul yönetimi

VAR ile uyumlu ve hızlı iletişim

Kritik pozisyonlarda doğru kararlar

Bu faktörler, hakemin yüksek puan almasında belirleyici oldu.

GELECEK HAFTA DA ÖNEMLİ MAÇTA

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde 2 ekipten de büyük eleştiri toplayan Yasin Kol'un yüksek notu dikkat çekti. Yasin Kol’un derbideki notunun ardından bu hafta da Süper Lig’de kritik bir karşılaşmada görev alması bekleniyor.