Tedesco'ya ilk teklif: İsteyen takım belli oldu

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın görevine son verdiği teknik direktör Domenico Tedesco'ya daha İstanbul'dan ayrılmadan ilk teklifin yapıldığı ortaya çıktı.

Tedesco'ya İtalyan kulübü Fiorentina'nın talip olduğu ileri sürüldü. Sabah'taki habere göre Serie A'da kalmayı büyük ölçüde garantileyen Fiorentina, Tedesco'yu teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldı.

Fiorentina'nın teknik direktörlüğünü Paolo Vanoli yapıyor. Ancak kulübün yeni sezonda Vanoli ile devam etmeyeceği belirtiliyor. Fiorentina, Serie A'da 37 puanla 15. sırada yer alıyor.

Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Tedesco'yu çok istediği iddia ediliyor.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRMIŞTI

Domenico Tedesco, daha önce Belçika Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

40 yaşındaki teknik direktör, ayrıca Leipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Aue takımlarında görev yaptı.