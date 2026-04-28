Tedesco'dan açıklama: Fenerbahçe'ye dua edeceğim

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, Alman basınına konuştu. Tedesco, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalini gerçekleştirebilmesi için dua edeceğim çünkü taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor'' dedi.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco, Alman basınından Kicker’a açıklamalar yaptı.

''BU ŞEKİLDE SONUÇLANMASI ÜZÜCÜ''

Sarı-lacivertli takımdan ayrıldığı için üzgün olduğunu dile getiren Tedesco, "Bu şekilde sonuçlanması gerçekten çok üzücü. Bu durum, futbolun ne kadar hızlı değiştiğini bir kez daha gösteriyor. Aslında kısa süre önce sözleşmemi erken uzatma ihtimali üzerine görüşmeler yapıyorduk. Şimdi ise ligdeki ikinci yenilginin ardından yollarımız ayrıldı.
Bu kadar duygusal bir ortamda kalıcı başarıya ulaşmanın anahtarı, her yenilgiden sonra her şeyi sorgulamak değil; birlikte bir şeyler geliştirmektir.
İstanbul'da çok yoğun ve sayısız deneyimle dolu bir dönem geçirdim. Bize her zaman destek olan taraftarlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü özel kılan onlar." ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE'YE DUA EDECEĞİM''

Fenerbahçe camiasına mesaj gönderen Tedesco, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalini gerçekleştirebilmesi için dua edeceğim çünkü taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor. Kalıcı bir sistem inşa etmeyi hedefliyordum ve geçmişe kıyasla daha farklı bir anlayış ortaya koyduğumuza da inanıyorum. Böylesine duygusal bir kulüpte, tek bir mağlubiyetin ardından her şeyi sorgulamak yerine kenetlenmek gerekir." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

