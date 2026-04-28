Ağzını kapatan futbolcular kırmızı kart görecek

Ağzını kapatan futbolcular kırmızı kart görecek
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, ayrımcı söylemleri örtbas etmek amacıyla ağızlarını kapatarak ayrımcılık yapan futbolculara doğrudan kırmızı kart gösterilmesini içeren kural değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), ayrımcı davranışları gizlemek için ağzını kapatan oyunculara kırmızı kart verilmesini oy birliğiyle onayladı.

İKİ KURAL DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI

IFAB'dan yapılan açıklamada, Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen özel toplantıda, ayrımcı ve uygunsuz davranışlarla mücadele etmek amacıyla FIFA tarafından önerilen iki kural değişikliğinin oy birliğiyle onaylandığı kaydedildi.

KIRMIZI KART UYGULAMASI GETİRİLDİ

Bu yaz düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da uygulanacak yeni kurallara göre, ayrımcı davranışlarını gizlemek için ağzını kapatan futbolculara, hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden oyuncular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere kırmızı kart uygulaması getirildi.
Şubat ayında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior rakibi Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.
UEFA Disiplin Kurulu, Vinicius Junior ile yaşadığı tartışma sırasında ağzını kapatan ve iddiaları reddeden Arjantinli futbolcuyu ayrımcı davranışından dolayı 6 maçtan men etmişti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe Beko kazandı: Seride öne geçti
Fenerbahçe Beko kazandı: Seride öne geçti
Tedesco'dan açıklama: Fenerbahçe'ye dua edeceğim
Tedesco'dan açıklama: Fenerbahçe'ye dua edeceğim