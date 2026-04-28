Galatasaray Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri açıklandı

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe'den Ederson Moraes, PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'in 30. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri açıklandı.
Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
''GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

