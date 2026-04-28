Beşiktaş GAİN Fransa'da kayıp: İkinci oldu

EuroCup final serisi ikinci maçında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a yenilen Beşiktaş GAİN, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Beşiktaş GAİN, Basketbol BKT Avrupa Kupası final serisinin ikinci maçında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 73-71 yenilerek seriyi 2-0 kaybetti.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikası 11-9 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Rakibinin etkili hücumlarını durdurmakta zorlanan siyah-beyazlılar, 8. dakikanın başında farkın 10 sayıya çıkmasını önleyemedi: 23-13. Kalan bölüm dengeli geçerken ilk çeyrek 25-17 Fransa temsilcisinin üstünlüğüyle kapandı.
İkinci periyoda 5-0'lık seriyle giren Beşiktaş, 11. dakika biterken farkı 3 sayıya (25-22) indirdi. Siyah-beyazlılar, ritim bulduğu mücadelenin 15. dakikasında 29-29 eşitliği sağladı. Yakaladığı 6-0'lık seriyle Beşiktaş'ın öne geçmesini engelleyen Cosea JL Bourg, 18. dakikada skoru 35-29'a getirdi. Rakibine 11-0'lık seriyle karşılık veren Beşiktaş, ilk yarının bitimine 46 saniye kala 5 sayı farkla 40-35 öne geçti. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, devre arasına 40-38 önde girdi.
Devre arası öncesinde yakaladığı ritmi ikinci yarıya da yansıtan Beşiktaş, 6-0'lık seriyle başladı. Siyah-beyazlılar, 22. dakikada farkı 8 sayıya (38-46) çıkardı. Temposunu sürdüremeyen Beşiktaş, rakibinin öne geçmesine engel olamadı ve periyodu 55-52 geride bitirdi.

BEŞİKTAŞ SONUNU GETİREMEDİ

Ev sahibi takım, farkı birkaç kez 7 sayıya kadar çıkardığı son çeyreğin büyük bölümünde skor üstünlüğünü korudu. Geri dönmeye çalışan Beşiktaş, bitime 15 saniye kala Mathews'ın 3 sayılık basketiyle 71-71 beraberliği yakaladı. Hücum sırasını iyi değerlendiren Cosea JL Bourg, Mokoka'nın bitine 1 saniye kala turnikesiyle skoru 73-71 yaptı. Kalan süre Beşiktaş için yeterli olmadı ve ev sahibi ekip parkeden galip ayrıldı.
Serinin İstanbul'daki ilk maçını 72-60 kazanan Cosea JL Bourg, şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupası'nda sezonu ikinci tamamladı.

MAÇTAN DETAYLAR

  • Salon: Ekinox
  • Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Marcin Kowalski (Polonya), Manuel Attard (İtalya)
  • Cosea JL Bourg: Mcghee 3, Gach 7, Lindo 2, Kokila 18, Mokoka 17, Mitchell 9, Moulare 3, Mcdowell-White 9, Agee 5, Mbaya
  • Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Morgan 2, Lemar 13, Anthony Brown 10, Zizic 14, Mathews 18, Dotson 6, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Thomas, Vitto Brown 2
  • 1. periyot: 25-17
  • Devre: 38-40
  • 3. periyot: 55-52 (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

