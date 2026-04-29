Sergen Yalçın'a açık mektup: Serkan Reçber detayı

Beşiktaş tribünlerinin tanınan ismi, spor yazarı Alen Markaryan, "Sevgili Sergen hoca" diyerek Sergen Yalçın'a dikkat çeken sorular yöneltti.

Markaryan, Akşam Gazetesi'nde çıkan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bir hafta sonra sezonun akışına göre en önemli maçına çıkacaksın... Konya ile yarı finalin var. Ve sen ligin sonuncusu bir takımı yenemediğin bir maçtan sonra "Bazı şeyleri deniyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz" diye demeç veriyorsun...

Sevgili Sergen hoca lig bitiyor farkında mısın? Hala düzelteceğiz diyorsun... Bu takımda eşit forma dağılımı olmadığı sürece düzeltemezsin zaten... Bilgi ayrı bir şey iletişim ayrı bir şey...

Futbolu senden iyi bilmemiz mümkün değil eyvallah da üç senedir tabağın yanına çatal bile koyamayan Rashica'da ne buldun da ilk 11'e layık gördün? Bundan evvel de Cengiz'i sürüyordun sahaya. Onda ne görüyorsun mesela...

Ya da Jota sana kendini kabul ettirmesi için ne yapmalı? Cerny? Tamam aman aman oynamıyor ama adamı Rashica'ya tercih etmezsin ama ya...

Djalo niye kadro dışı? Gökhan Sazdağı'nı sen istedin bildiğim kadarıyla, Taylan'a da kesik attın haftalarca... Eee şimdi? Taylan 11'de, Sazdağı kadro dışı... Ne yaptığını anlamak istiyoruz inan ki...

SERKAN REÇBER ALDI KOYDU TAKIMA NİYE OYNAMAZ?

Kaledeki çocuk, Vasquez.... 15 hafta boyunca oynatılmayacak biri değil kanımca... Nedir problem anlat bize Sergen hoca. Serkan Reçber gelir gelmez Kasımpaşa'daki oyuncusu Yasin'i aldı koydu takıma. Niye hiç oynamaz mesela bu çocuk? Kapasitesi yoksa niye aldınız o zaman?

Velhasıl, Elinde Jota gibi gol şansı yüksek bir adam varken, Beraberliğe sıkışmış maça dakika 80'de Olaitan'ı çıkarıp Asllani'yi sokuyorsan dışarıdan seni hiç tanımayan birisi maçı seyrediyor olsa "Bu takımın hocasının takıntıları var" der...

Hepimiz maç kazanmak için Orkun'un ayağına bakar olduk... O olmazsa hücuma çıkamayacağız neredeyse.. Vallahi böyle olmamalı ama ya...

Sevgili Sergen Yalçın kafanda ne takılı varsa hepsini evde bırak Nevzat Demir'e gelirken. Takıma odaklan ve yarı finalde hatasız bir kadro ile sahaya çıkalım... Buna bu camianın ihtiyacı var...

Sana sorduğum soruların kafanda geçerli bir cevabı olmalı... Yoksa mevzubahis bu konuların bir daha gündeme gelmemesi lazım... Sevgiyle, sağlıcakla.....