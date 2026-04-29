Altay antrenmana yapay zeka getirdi

Zor günler geçiren İzmir temsilcisi Altay dikkat çeken bir yeniliğe imza attı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağının sürdüğü, mali sorunlarla boğuştuğu ve FIFA'dan -6 puan silme cezası aldığı sancılı sezonun son maçında kümede kalmayı başaran Altay'da teknik direktör Mehmet Can Karagöz, teknoloji ve bilimden faydalanarak takımı ayakta tuttuğunu dile getirdi.

"EN BÜYÜK PROBLEM FİZİKSEL DEĞİL"

Antrenman ve maçlarda yapay zeka, canlı analiz, modern yazılımlar, drone destekli antrenman analizi ve veri odaklı ileri teknoloji sistemleri kullandıklarını dile getiren genç teknik adam, "En büyük problem kondisyon ya da taktik değil, oyuncuların zihinsel kırılganlığıydı. Futbol artık sadece sahada değil, veri ve zihinle oynanıyor. Önce zihni kazandık, sonra oyunu. Antrenman öncesi animasyonlar ve gerçek maç görüntüleriyle taktikler de verdik. Oyunculara hata yapma alanı tanıdık ama disiplinden ödün vermedik. Zamanla baskıyı taşıyan bir karakter ortaya çıktı" dedi.

Spor psikolojisinin uzmanlık alanlarından biri olduğunu, bu alanda akademik eğitim aldığını belirten Mehmet Can Karagöz, "Öğretici ve yarışmacı olduğum için kendimi hibrit antrenör olarak tanımlıyorum. Bilim ve teknolojiden faydalanarak futbol mühendisliği yapıyorum. Oyunu kazandıran, oyuncuyu geliştiren ve süreci veriyle yöneten bir teknik direktörüm. Bu model modern futbolun geleceği. Oyunumuzun merkezinde artık sadece top değil; zihin, veri ve teknoloji var. Futbol anlayışımın temelinde sıfır ego, yüzde yüz organizasyon var. En büyük kazancımız birlikte mücadele eden, aynı hedefe inanan ve mental olarak güçlü bir takım yaratmak oldu. Taraftarı, camiası, yönetimi, çalışanları, teknik ekibi ve futbolcularıyla kenetlenen bir ekip olduk. Bu zor bulunan kültürel bir değerdir" diye konuştu.(DHA)

