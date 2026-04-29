Malatyalı çocukları Beşiktaşlı yaptılar

Beşiktaş gönüllüleri, Malatya'da depremzede öğrencilere forma hediye etti.

Beşiktaş gönüllülerince başlatılan "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" kampanyası kapsamında Malatya'da depremzede öğrencilere forma dağıtıldı.

BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu, Malatya Beşiktaşlılar Derneği ve Beşiktaş Kulübü işbirliğiyle Battalgazi ilçesindeki Şehit Polis Okan Doğan İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.
Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu Başkanı Hacı Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Öğrencilere moral vermek amacıyla bölgeye geldiklerini aktaran Demir, "Sevinçlerine ortak olmak için deprem bölgesini özellikle seçtik. İlk etkinliği Hatay'da yaptık. Okulun en başarılı 3 öğrencisini misafir edip Beşiktaş maçına götüreceğiz. Tüm giderleri de biz karşılayacağız. Başarılı öğrencileri teşvik etmek istiyoruz." dedi.
Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ile taraftarların katıldığı etkinlikte öğrencilere, Beşiktaş forması hediye edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

