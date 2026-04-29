Sarıyer'den Servet Çetin açıklaması

TFF 1. Lig takımı Sarıyer'de sezonun bitmesine 1 hafta kala teknik direktör Servet Çetin'le ilgili açıklama geldi.

Sarıyer Kulübü Başkanı Emre Yaldız, Servet Çetin'in gelecek sezon görevde kalıp kalmayacağı konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yaldız, şunları söyledi:

"Servet Hoca bize çok şey kattı. Biz de onun isteklerini kırmadık, fikirlerine inandık. Servet Hoca belki Süper Lig'e veya daha büyük bütçeli takımlara gitmek ister, kendisi de bunu hak etti. Ortak bir paydada buluşup karar vereceğiz."

Sarıyer, sezon boyunca düşme hattına çok yaklaşmış, ancak son haftalarda çıkışa geçerek alt sıralardan uzaklaşmıştı.

Ligde son haftada Erokspor'u yenerek dikkat çeken Sarıyer, ligde kalmayı garantiledi.

Sarıyer, TFF 1. Lig'de 49 puanla 12. sırada bulunuyor.