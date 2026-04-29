Göztepe Kadın Voleybol Takımı ile yollarını ayıran libero Melis Demir'in yeni takımı belli oldu.

30 yaşında ve 1.73 boyundaki Melis Demir, Manisa Büyükşehir Belediye Spor ile anlaştı.

Hande Baladın mı İlkin Aydın mı?

Manisa temsilcisi Melis Demir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

GÖZTEPE'DE 2 SEZON FORMA GİYDİ

Melis Demir, Göztepe'de 2 sezon forma giydi.

Voleybola Karşıyaka'da başlayan, daha sonra Boluspor'a gittikten sonra Karşıyaka'ya tekrar dönen Melis Demir, ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Spor, Merinos SK ve Karayolları Spor Kulübü'nde de oynadı.



Son 2 sezonu Göztepe'e geçiren Melis Demir, yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediye Spor'un başarısı için mücadele edecek.