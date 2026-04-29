1. Lig play-off finalinin oynanacağı stat açıklandı: Tarihi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig play-off final müsabakasının Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. Konya, Süper Lig'e çıkma yolunda oynanacak 1'inci Lig play-off final müsabakasına ev sahipliği yapacak.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol 1'inci Lig Play-Off Final müsabakası, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 22 Mayıs Cuma günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi ise 24 Mayıs Pazar günü olarak değiştirilmiştir.''

1. LİG'DE SON DURUM

1. Lig'de son hafta öncesi play-off hattında oluşan durum şu şekilde: