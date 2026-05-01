Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü isim: Seçim kozu Jürgen Klopp

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi alınan seçim kararı, kulüp gündemini hareketlendirdi.

Başkan adayları birer birer ortaya çıkarken, teknik direktörlük koltuğu için de sürpriz isimler gündeme gelmeye başladı.

TEDESCO ÜLKESİNE DÖNDÜ

Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan sarı-lacivertliler, derbi mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. İtalyan teknik adam bugün İstanbul'dan ayrılarak ülkesine döndü. Bu gelişmenin ardından yönetim olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

MEHMET ALİ AYDINLAR'DAN FLAŞ HAMLE

Yıllar sonra yeniden başkanlığa aday olmaya hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar, seçim öncesi çıtayı yükseltti. Aydınlar’ın, Fenerbahçe’ye güçlü bir kadro ve teknik ekip kazandırmak için yüklü bir bütçe hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

JÜRGEN KLOPP İLE GÖRÜŞME

Aydınlar’ın ekibinin, son olarak Liverpool’u çalıştıran Jürgen Klopp ile görüşme yaptığı iddia edildi. Klopp’un şu an için net bir karar vermediği, ancak Red Bull Global Direktörü olarak görevini sürdürmeyi de seçenekler arasında tuttuğu öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Klopp’un adı aynı zamanda Real Madrid ve Almanya Milli Takımı ile de anılıyor. Deneyimli teknik adamın geleceğinin yaz aylarında netleşmesi bekleniyor.

SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Fenerbahçe’de başkan adaylarının teknik direktör tercihleri, seçim sürecinin en kritik gündem maddelerinden biri olacak.