Hande Baladın mı İlkin Aydın mı?

Hande Baladın mı İlkin Aydın mı?
Yayınlanma:
Milli voleybolcular resmi ürün sponsoru olan markanın imza töreninde mankenlik yaptılar. Özellikle Hande Baladın ile İlkin Aydın dikkat çekti.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile adidas arasında “Voleybol Milli Takımlar Resmi Ürün Sponsorluğu” anlaşması imzalandı.
2031 yılına kadar sürecek olan anlaşma, Türk voleybolu için gerçekleştirilen en kapsamlı tedarik sponsorluğu olma özelliğini taşıyor.

İmza töreni TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, adidas Gelişmekte Olan Ülkeler’den Sorumlu Başkanı Dave Thomas, TVF Asbaşkanı Semih Oktay, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Erim, TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı, TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi Direktörü Sezgin Eren ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik'in katılımlarıyla TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleşti. İmza töreninin ardından adidas’ın hazırladığı yeni formalar özel bir defile ile tanıtıldı.

Milli voleybolcular Hande Baladın ve Kaan Gürbüz yanı sıra genç milli voleybolcuların da yer aldığı defilede, adidas’ın performans teknolojileriyle tasarladığı yeni formalar sporseverlerin beğenisine sunuldu.

FOTOMODELLİK YAPTILAR

Kadın milli takımımızın oyuncuları fotomodellik de yaptılar.

Özellikle Hande Baladın ile İlkin Aydın dikkat çekti. İki oyuncu da verdiği pozlarla büyüledi.

Ayrıca adidas ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliği için hazırlanan “Sen Oyna” kampanya filminin lansmanı gerçekleştirildi.

Milli voleybolcular Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Hande Baladın, İlkin Aydın, Gökçen Yüksel ve Ahmet Tümer’in rol aldığı filmde sporculara Kibariye'nin seslendirdiği “Sen Oyna” şarkısının özel versiyonu eşlik ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

