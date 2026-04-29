Iğdır FK'nın Amedspor planı: Karaman tek tek anlattı

TFF 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek Iğdır ekibi, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalıştı.

Isınmanın ardından pas ve şut çalışması yapan ekip, daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, taktik antrenmanı sık sık keserek futbolcularına ne yapacaklarını tek tek anlattı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın hazırlıklarına devam edecek.

AMEDSPOR KAZANIRSA SÜPER LİG'DE

Alagöz Holding Iğdır FK-Amedspor maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak.

Amedspor bu maçı kazanması halinde Erzurumspor'dan sonra TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt çıkan ikinci takım olacak.

Ligde 2. sıra için yarışan Erokspor'la Amedspor'un puanları eşit. Sezonun son haftasında da puanların eşit olması halinde ikili averajla Amedspor Süper Lig'e çıkacak.

Amedspor'un puan kaybı, Erokspor'u son maçını kazanması halinde Süper Lig'e taşıyacak.