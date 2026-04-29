Türkiye Bisiklet Turu'nda dördüncü etap sona erdi: Mustafa Tarakçı'dan büyük başarı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı olan Marmaris-Fethiye etabı koşuldu.

STANISLAW ANIOLSKOWSKI KAZANDI

130,4 kilometrelik parkurda düzenlenen etabı, Stanislaw Aniolkowski 2 saat 52 dakika 50 saniyede birinci sırada tamamladı.

Sprint finişiyle son metreleri çekişmeli geçen etapta Modern Adventure Pro Cycling takımından Kanadalı Riley Pickrell 2'nciliği, MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından İtalyan Davide Persico ise 3'üncülüğü elde etti.

MUSTAFA TARAKÇI BEYAZ MAYOYU GİYDİ

Spor Toto'dan Feritcan Şamlı etabın sprint prim kapısını, Mustafa Tekin ise tırmanış prim kapısını ilk sırada geçti. Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı de Türkiye güzellikleri prim kapısını birinci geçerek beyaz mayoyu giydi.

Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, turkuaz ve kırmızı mayoyu sırtında tuttu. Yeşil mayo ise Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de kaldı.

SERDAR ANIL DEPE'NİN KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRILDI

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre 4. etapta düşen Spor Toto'dan Serdar Anıl Depe hastaneye kaldırıldı.

Sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen milli bisikletçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak yarışa devam edemeyeceği bildirildi.

BEŞİNCİ ETAP PATARA - KEMER

Yarışa, yarın Patara Antik Kenti ile Kemer arasında yapılacak 5. etapla devam edilecek.

Bisikletçiler, TUR 2026'nın en uzun etabı olan 180,7 kilometrelik parkurda pedal çevirecek. Patara Antik Kenti'nden başlayacak yarış, Kaputaş, Kaş, Demre ve Finike hattının ardından Kemer’de sona erecek.