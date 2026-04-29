Son Dakika | Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti: Stat belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

TFF’nin açıklamasına göre final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleştirilecek.

TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

Daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final karşılaşmasının tarihi değiştirildi. Yeni programa göre müsabaka 22 Mayıs Cuma günü yapılacak.

BAŞLANGIÇ SAATİ BELİRLENDİ

Finalin başlama saati 20.45 olarak açıklandı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

TÜRKİYE KUPASI’NDA YARI FİNAL HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kalabilmek için Beşiktaş, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Trabzonspor sahne alacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI ÖNE ALINDI

Yarı finalde Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki karşılaşma 5 Mayıs Salı günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, İnönü Stadı'nın UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak olması nedeniyle bu maçın öne alındığını duyurdu.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ 13 MAYIS’TA

Diğer yarı final mücadelesinde Trabzonspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç 13 Mayıs’ta oynanacak ve finale çıkacak ikinci takım belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ İSTANBUL’DA

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. TFF’nin açıklamasına göre stat 10 Mayıs itibarıyla UEFA’ya teslim edilecek. Bu nedenle Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanacak yarı final karşılaşması erken tarihe çekildi.

