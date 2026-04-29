Erzurumspor şampiyonluk turu attı: Şehir alev aldı

1. Lig'de bitime 2 hafta Süper Lig bileti alan Erzurumspor FK, şampiyonluk kutlaması yaptı ve otobüsle şehir turu attı. Taraftarlar meşalelerle kutlama yaptı.

TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK, şampiyonluk kutlamaları kapsamında otobüsle şehir turu attı.
Ligin 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı maçın ardından Süper Lig'e yükselerek 5 yıllık hasrete son veren mavi-beyazlı ekip, şampiyonluğu taraftarıyla kutluyor.

OTOBÜSLE ŞEHİR TURU YAPTI

Mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinden üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticilerinin yer aldığı otobüse taraftarlar da eşlik etti.

TARAFTARLAR MEŞALE YAKTI

Ellerinde bayraklar, havai fişek ve meşalelerle sokakları dolduran taraftarlar, takıma yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
Mavi-beyazlı ekip, şehir turunun ardından Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasını kaldıracak. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

