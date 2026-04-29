Barcelona'dan Osimhen teklifi: Galatasaray'ın cevabı ortaya çıktı

İspanyol ekiplerinden Barcelona, Victor Osimhen için 100 milyon euroluk teklif yaptı. Galatasaray ise teklifi düşünmeden reddetti.

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Victor Osimhen'e İspanya'dan beklenen teklif geldi.

BARCELONA'DAN TEKLİF

A Spor'da yer alan habere göre; İspanyol devi Barcelona, Nijeryalı golcü için resmi olmayan bir teklif sundu. Yapılan teklifin 100 milyon Euro olduğu ifade edildi.

GALATASARAY DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ

Öte yandan Galatasaray yönetiminin gelen teklifi düşünmeden reddetti. Sarı-kırmızılıların bonservis beklentisinin 150 milyon Euro olduğu kaydedildi. Önümüzdeki günlerde kulüpler arasında görüşmelerin başlaması bekleniyor.

DERBİDE DÖNÜP FİLELERİ HAVALANDIRDI

Liverpool maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalan Osimhen, Fenerbahçe maçıyla ilk 11'e döndü. Yıldız golcü derbide fileleri havalandırmayı başardı.

31 MAÇTA 20 GOL VE 7 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla 31 maça çıkan Victor Osimhen, 2 bin 386 dakika sahada kaldı. Nijeryalı futbolcu bu sürede 20 gol ve 7 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

