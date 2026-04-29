Montella'dan flaş itiraf

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takımın 24 yıl sonra katılmaya hak kazandığı Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendirirken, çarpıcı bir de itirafta bulundu.

Montella, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un sorularını yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

Montella'dan Türkiye itirafı: Geri dönmek için gittim

"Dünya Kupası'nda nereye kadar gideceğimizi tahmin etmek kolay değil. Birçok bilinmez var. Öncelikle coğrafya: Arizona’nın Phoenix şehrinde, FIFA’nın seçtiği bir bölgede antrenman yapacağız, orada 42 derece sıcaklık bekleniyor. Ama grupta Kanada’nın Vancouver şehrinde de maçımız olacak ve orada hava çok daha serin. Araştırmalara göre sıcaktan soğuğa geçmek takım için daha iyi olabilir. Ama asıl belirleyici, oyuncuların o dönemdeki fiziksel durumu olacak.

Hakan Çalhanoğlu ile sakatlanmasından sonra konuştum. İtalya Kupası finali öncesi sakin ve umutluydu. Umarım kısa sürede düzenli şekilde antrenmanlara döner. Hakan, artık az bulunan oyun kuruculardan biri. Sahada olmadığı zaman eksikliği hissedilen bir yıldız. Yanındaki oyuncu kendini daha güvende hisseder, çünkü zor anlarda topu ona verip adeta bankaya teslim ettiğini bilir.

Kenan Yıldız çok gelişti. Ama daha da ileri gidebilir, çünkü asla yetinmeyen bir yapısı var. Eğer Spalletti görevde kalırsa bu onun için avantaj olur. Luciano, yeteneklerden maksimum verimi almayı iyi bilir.

"TUTKUMU YENİDEN KEŞFETTİM"

“Farklı bir ülkede çalışmak hem mesleki hem insani açıdan çok şey katıyor. Belki bir gün İtalya’ya dönerim, çünkü her gün sahada olma atmosferini özlüyorum. Ama şu an Türkiye’de çok mutluyum. Burada tutkumu yeniden keşfettim. Bir ara bırakmayı bile düşünmüştüm. Covid döneminde. Ailemle mutluydum ama beni heyecanlandıran teklifler yoktu. Adana’ya gitmek, bambaşka bir dünya, beni yeniden ateşledi."