Galatasaray Süper Lig şampiyonluğu için gün sayıyor.

Sarı - Kırmızılı kulübün başarılı hocası, bir sezon daha takımın başında kalmasını sağlayacak sözleşmeye imza attı.

FATİH TERİM’İN REKORUNA ORTAK OLACAK

Buruk, Fatih Terim’e ait üst üste 4 şampiyonluk rekorunu egale etmeye hazırlanıyor. Yeni sözleşme ile birlikte, Galatasaray tarihine geçecek 5. şampiyonluk hedefi de gündeme geldi.

BAŞKAN ÖZBEK’TEN TAM DESTEK

Başkan Dursun Özbek’in, seçim öncesinde hocasına güvenerek erken karar aldığı öğrenildi. Özbek’in Buruk’a, “Bizim durumumuz belli olmaz ama sen bu takımın başında kalıp hayalini gerçekleştirmelisin. 5 sene üst üste şampiyonluk istiyorum. Biz olmasak da sen devam etmelisin” sözleriyle güvence verdiği ortaya çıktı.

Dursun Özbek sıcağı sıcağına açıkladı

SEÇİM ÖNCESİ STRATEJİK HAMLE

Kulüp içindeki seçim atmosferine rağmen, Özbek’in Buruk ile sözleşmeyi garanti altına alması dikkat çekti. Bu adım, hem teknik direktörün geleceğini güvenceye aldı hem de yönetimin istikrar mesajı vermesini sağladı.

GALATASARAY’IN İLK 3 HEDEFİ