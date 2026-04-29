Okan Buruk belirsizliği sona erdi

Galatasaray’ı üst üste 4. şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk’un geleceğiyle ilgili belirsizlik sona erdi.

Galatasaray Süper Lig şampiyonluğu için gün sayıyor.
Sarı - Kırmızılı kulübün başarılı hocası, bir sezon daha takımın başında kalmasını sağlayacak sözleşmeye imza attı.

FATİH TERİM’İN REKORUNA ORTAK OLACAK

Buruk, Fatih Terim’e ait üst üste 4 şampiyonluk rekorunu egale etmeye hazırlanıyor. Yeni sözleşme ile birlikte, Galatasaray tarihine geçecek 5. şampiyonluk hedefi de gündeme geldi.

BAŞKAN ÖZBEK’TEN TAM DESTEK

Başkan Dursun Özbek’in, seçim öncesinde hocasına güvenerek erken karar aldığı öğrenildi. Özbek’in Buruk’a, “Bizim durumumuz belli olmaz ama sen bu takımın başında kalıp hayalini gerçekleştirmelisin. 5 sene üst üste şampiyonluk istiyorum. Biz olmasak da sen devam etmelisin” sözleriyle güvence verdiği ortaya çıktı.

Dursun Özbek sıcağı sıcağına açıkladı: Galatasaray'da havalara uçuran kararDursun Özbek sıcağı sıcağına açıkladı

SEÇİM ÖNCESİ STRATEJİK HAMLE

Kulüp içindeki seçim atmosferine rağmen, Özbek’in Buruk ile sözleşmeyi garanti altına alması dikkat çekti. Bu adım, hem teknik direktörün geleceğini güvenceye aldı hem de yönetimin istikrar mesajı vermesini sağladı.

GALATASARAY’IN İLK 3 HEDEFİ

  • Üst üste 5. şampiyonluk
  • Avrupa kupalarında daha ileri başarı
  • Kadro istikrarının korunması

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Spor
Malatyalı çocukları Beşiktaşlı yaptılar
Malatyalı çocukları Beşiktaşlı yaptılar
Montella'dan flaş itiraf
Montella'dan flaş itiraf
Amedspor Süper Lig'e geliyor
Amedspor Süper Lig'e geliyor