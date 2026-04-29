Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe, genç taraftarlarına yönelik özel bir uygulama başlattı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

Değerli Fenerbahçe Taraftarları,

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır.

İşlem Noktası: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Passo Gişesi

Tarihler: 29 Nisan Çarşamba – 30 Nisan Perşembe – 1 Mayıs Cuma (2026)

Saatler: 11.00 – 16.00

Katılım Koşulları:

* Yaş Sınırı: 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş (18 yaşını doldurmamış) taraftarlarımız yararlanabilecektir.

* E-Bilet: Geçerli e-bilet süresine sahip ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunludur.

* Kimlik İbrazı: İşlem sırasında T.C. kimlik belgesinin gişe görevlisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvurular yalnızca şahsen yapılacaktır.

Ücretsiz bilet tanımlamaları kontenjanlarla sınırlıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü