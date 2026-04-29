Fenerbahçe'den ücretsiz bilet açıklaması: Başakşehir maçında uygulanacak

Galatasaray mağlubiyeti sonrasında şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe, Başakşehir maçında 18 yaş altı taraftarlarına biletlerin ücretsiz olduğunu duyurdu.

Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe, genç taraftarlarına yönelik özel bir uygulama başlattı.

ÜCRETSİZ BİLET TANIMLAMASI

Sarı Lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet tanımlaması yapılacak. Bu uygulama, gençlerin takımlarını daha fazla destekleyebilmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

İŞLEM NOKTASI VE TARİHLER

  • Yer: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Passo Gişesi
  • Tarihler: 29 Nisan Çarşamba – 30 Nisan Perşembe – 1 Mayıs Cuma (2026)
  • Saatler: 11.00 – 16.00

KATILIM KOŞULLARI

  • Yaş sınırı: 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş taraftarlar (18 yaşını doldurmamış olanlar)
  • E-Bilet: Geçerli e-bilet süresine sahip olmak ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulundurmak zorunlu
  • Kimlik: Başvuru sırasında T.C. kimlik belgesinin ibraz edilmesi şart. Başvurular yalnızca şahsen yapılabilecek.

KONTENJAN SINIRLAMASI

Ücretsiz bilet tanımlamaları kontenjanlarla sınırlı olacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

Değerli Fenerbahçe Taraftarları,

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır.

İşlem Noktası: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Passo Gişesi
Tarihler: 29 Nisan Çarşamba – 30 Nisan Perşembe – 1 Mayıs Cuma (2026)
Saatler: 11.00 – 16.00

Katılım Koşulları:

* Yaş Sınırı: 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş (18 yaşını doldurmamış) taraftarlarımız yararlanabilecektir.
* E-Bilet: Geçerli e-bilet süresine sahip ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunludur.
* Kimlik İbrazı: İşlem sırasında T.C. kimlik belgesinin gişe görevlisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvurular yalnızca şahsen yapılacaktır.

Ücretsiz bilet tanımlamaları kontenjanlarla sınırlıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

