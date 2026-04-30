Telegol programının moderatörü Serhat Ulueren, Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye göre çok daha önde olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ulueren Sarı - Kırmızılı ekibin rakiplerine göre açık ara önde olduğunu da vurguladı.

“GALATASARAY 6 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLUR”

Ulueren, Galatasaray’ın teknik direktör yetiştirme konusunda rakiplerine göre avantajlı olduğunu vurguladı ve şunları söyedi:

Galatasaray hep hoca çıkartıyor. Fatih Terim, Okan Buruk, Hamza Hamzaoğlu diye gider. Cevat Güler’le bile şampiyon oluyorlar. Daha arkadan Arda Turan da geliyor. Fenerbahçe camiasının içerisinde bir tane winner adam yok. Galatasaray seneye yine şampiyon olur hatta ben Galatasaray’ın 6 yıl üst üste şampiyon olacağını düşünüyorum.

GALATASARAY’DA İSTİKRAR, FENERBAHÇE’DE KAOS

Ulueren, iki kulüp arasındaki yönetim farkına da dikkat çekti ve çarpıcı bir tespitte bulundu. Ünlü yorumcu, “Eskiden Galatasaray başarısız olduğu zaman hemen hoca ve Başkan değiştiriyordu, şimdi Fenerbahçe’de bol kaos görüyoruz. Galatasaray Lisesi her zaman kulüp üzerinde bir hakimiyet gösteriyor. Beğenirsin veya beğenmezsin. 2011 yılında Adnan Polat’ın fişini İnan Kıraç çekti ve artık Galatasaray’da bir daha bölünme yaşanmadı” dedi.

CAMİA İÇİNDEKİ DENGELER

Ulueren ayrıca Galatasaray camiasındaki birlikteliğe vurgu yaptı, “Mehmet Ağar statlara gelip maçları izliyor. Polat da onunla birlikte. Normalde Ağar, Terim’e yakın bir isim ama halen camia içerisinde” diye konuştu.