Amedspor Iğdır FK ve Erok Pendik maçlarının hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Ligi 2. bitirih direkt Süper Lig'e çıkmak isteyen Amedspor ile Pendikspor'un maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
14.30 Hatayspor-Vanspor FK: Ömer Faruk Gültekin
17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Hatice Aydin Duygu
17.00 Boluspor-Serikspor: Hakan Ülker
20.00 Manisa FK-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen
İŞTE KRİTİK MAÇLARIN HAKEMLERİ
2 Mayıs Cumartesi:
16.00 Çorum FK-Erzurumspor FK: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz
16.00 Bandırmaspor-Sivasspor: Batuhan Kolak
16.00 Esenler Erokspor-Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Bodrum FK-Sarıyer: Turgut Doman
16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay