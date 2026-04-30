Amedspor Iğdır FK ve Erok Pendik maçlarının hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ligi 2. bitirih direkt Süper Lig'e çıkmak isteyen Amedspor ile Pendikspor'un maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu.

Amedspor şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor: Adresler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

14.30 Hatayspor-Vanspor FK: Ömer Faruk Gültekin

17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Hatice Aydin Duygu

17.00 Boluspor-Serikspor: Hakan Ülker

20.00 Manisa FK-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen

İŞTE KRİTİK MAÇLARIN HAKEMLERİ

2 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çorum FK-Erzurumspor FK: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz

16.00 Bandırmaspor-Sivasspor: Batuhan Kolak

16.00 Esenler Erokspor-Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Bodrum FK-Sarıyer: Turgut Doman

16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay