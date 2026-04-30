Amedspor şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor: Adresler belli oldu

Amedspor şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor: Adresler belli oldu
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkması son maçına kalan Amedspor, şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara başladı. Diyarbakır'da dev ekranların kurulacağı adresler belli oldu.

TFF 1. Lig'de Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e çıkacak 2. takım bu hafta belli olacak.
Ligde şu anda averajla Erokspor 2. sırada. Puanı 73. Aynı puandaki Amedspor ise 3. sırada yer alıyor.

Amedspor Süper Lig'e geliyorAmedspor Süper Lig'e geliyor

Ligde son hafta maçında Amedspor deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Erokspor ise kendi sahasında Pendikspor'la mücadele edecek.
2 takım arasındaki ikili averajda önde olduğu için son maçlar sonunda yine aynı puanda kalmaları halinde Amedspor 2. sırada olacak ve Süper Lig'e çıkacak.

DİYARBAKIR ŞAMPİYONLUĞA HAZIRLANIYOR

Amedspor, son maçlar öncesinde şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor.
Güneydoğu Ekspres'teki habere göre Diyarbakır'da dev ekranların kurulacağı adresler belli oldu. Ayrıca başka illerde de dev ekranlardan maç izlenecek.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Park Orman ile Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı’na dev ekran kuracak.

NERELERDE DEV EKRANLAR KURULACAK?

· Cizre’de Cizre Belediyesi Öğretmen evi arkasında bulunan İftaiye alanı
· Yine Şırnak’ta Silopi Belediyesi tarafından Newroz alanı
· Nusaybin’de Nusaybin Belediyesi Barış Parkında
· Muş’ta Varto Belediyesi tarafında Varto Meydanı
· Van’da Başkale Belediyesi tarafından Hakkari Konferans Salonu
· Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde bulunan Kardeşlik Parkı
· Erganili TOKİ Kapalı Semt Pazarı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

