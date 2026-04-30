Galatasaray'daki Osimhen tehlikesi: Hayır demez

Nijeryalı golcü Osimhen'in gelecek sezon transfer ihtimalini açıklayan serdar Ali Çelikler, "Hiçbir Nijeryalı futbolcu İngiltere’ye hayır diyemez" diyerek Arsenal'i adres gösterdi.

Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon için kadro çalışmaları hızlandı.
NEO Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ve teknik direktör Okan Buruk hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“39 VERİRSE BU TRANSFER OLUR”

Çelikler, Osimhen’in İngiltere’ye transfer ihtimalini değerlendirerek, “Hiçbir Nijeryalı futbolcu İngiltere’ye hayır diyemez. Eğer Arsenal 39 milyon Pound verirse bu transfer olur. Çünkü Galatasaray’da kazandığı 21 milyon Euro’yu vergiler düştüğümüzde orada kazanması için 39 milyon Pound civarı maaş verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’A 4-5 YILDIZ TAKVİYESİ

Okan Buruk’un geleceğiyle ilgili de konuşan Çelikler, “Ben Okan Buruk’un yerinde olsam zirvede bırakırdım ama devam edecekmiş. Galatasaray 4-5 yıldız transferi daha yapacak. Yine favoriler. Çünkü Fenerbahçe seçime girecek, içerde ciddi muhalefetlikler olacak” dedi.

RAKİPLERİN İSTİKRARSIZLIĞI

Çelikler, Galatasaray’ın başarısında rakiplerin istikrarsızlığının da etkili olduğunu vurguladı:
En yakın rakibin 2 senede 2 Başkan, 2 hoca, 2 sportif direktör, 5 kaleci, 5 forvet yemiş. Burada Dursun Özbek’in başarısı daha büyük ama Okan Buruk’un da payı var.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

