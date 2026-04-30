Hacıosmanoğlu Kanada'ya gidip Pakistanlı başkanla görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 76. FIFA Olağan Kongresi için gittiği Kanada'da Pakistan Futbol Federasyonu Başkanı Syed Mohsen Gilani ile bir araya geldi.

Görüşmeyi TFF internet sitesinden duyurdu.

Buna göre Vancouver şehrinde gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

HACIOSMANOĞLU'NA ŞAL HEDİYE ETTİ

İki federasyon arasında gerçekleştirilebilecek muhtemel iş birliklerinin görüşülmesi adına en kısa zamanda İstanbul'da yeniden bir araya gelinmesi kararlaştırılan ve karşılıklı dostluk mesajlarının verildiği buluşmanın sonunda Pakistan Futbol Federasyonu Başkanı Gilani, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na geleneksel şal hediye etti.