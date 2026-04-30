Play off'ta Balıkesirspor'u eleyen Eskişehirspor'a kötü haber: TFF duyurdu

TFF 3. Lig 4. Grup Play Off'unda Eskişehirspor ilk maçta mağlup olduğu Balıkesirspor'u rövanşta farklı yenerek eledi.

Eskişehirspor ilk maçta 2-1 yenildiği rakibini kendi sahasında 3-0 mağlup etti ve turu geçti.

Eskişehirspor ateşe attı

Ancak Eskişehirspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kötü haber geldi.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Eskişehirspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Balıkesirspor'un da sevki açıklandı.

Açıklama şöyle:

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ’nün 28.04.2026 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ-NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig Play Off müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Kulübü’nün 28.04.2026 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ - NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig Play Off müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.